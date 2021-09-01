В «Барселоне» футболку с 10-м номером будет носить Анссумане Фати

Каталонская «Барселона» определила, кто будет носить футболку № 10, которая оказалась свободной после ухода Лионеля Месси из команды.

Как сообщает «Арменпресс», на сайте «Барселоны» представлены номера футболистов команды, из которых становится ясно, что футболку номер 10 будет носить нападающий Анссумане Фати.

Ранее сообщалось, что футболка под номером 10 была предложена бразильскому полузащитнику Фелиппе Коутиньо.

Футболка под номером 10 в «Барселоне» принадлежала аргентинскому форварду команды Лионелю Месси, который во время летнего трансферного окна 2021 года перешел в ПСЖ.