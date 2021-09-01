В основе нашей безопасности должно лежать образование: Ваграм Думанян

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян подчеркивает важную роль образования в контексте обеспечения безопасности страны. Министр считает, что образование должно быть основой безопасности Армении.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Думанян выразил в беседе с журналистами, состоявшейся в Сотке.

«Мы сейчас в Сотке. Здесь была напряженная ситуация. После войны вопрос безопасности стал для нас приоритетным. Я уверен, что самая большая гарантия нашей безопасности - это наше образование. Мы обязаны правильно воспринимать, сегодня нам это необходимо. Если мы должны поставить цель иметь сверхмощную армию, сверхмощные виды оружия, чтобы мир боялся нас и наши соседи ужасались бы нас только за то, что у нас есть мощная сила оружия, я не против этого. Но возникает вопрос: насколько это реально? Но если мы поставим образование во главу угла нашей безопасности, со всеми вытекающими отсюда последствиями, мы, несомненно, будем в безопасности», - сказал Думанян.

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, заместитель министра Жанна Андреасян по случаю Дня науки и образования посетили средние школы сел Сотк и Кут Гегаркуникской области.