История одного успеха: Аргентинский центр

Конверс Банк поздравляет с Днем знаний и образования и представляет интересную образовательную инициативу, реализованную в Лингвистическом университете им. В. Брюсова - Аргентинский центр.

«Как вам известно, в Государственном лингвистическом университете им. В. Брюсова университете изучаются языки. Университет славится своими традициями. Очень важно знать культуру страны, потому что она формирует соответствующее языковое мышление, помогает изучать язык, распознавать жесты, традиции, помогает тому, чтобы вы могли общаться с представителями этих народов и обеспечивать правильное общение». Об этом рассказала заведующая кафедрой международных отношений и международного сотрудничества университета Кристина Цатурян.

Именно по этой причине в 2019 году университет и посольство Аргентины заявили о своем намерении создать при университете Центр обучения испанскому языку.

«Третьей стороной проекта выступил Конверс Банк, он профинансировал и поддержал создание Аргентинского центра. Это был очень важный шаг в создании подходящей среды и условий для изучения испанского языка. Сегодня здесь выступают лекторы из Испании и Аргентины. Мысли и идеи рождаются и воплощаются в жизнь», - отметила она.