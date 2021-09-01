Ирак выразил желание приобрести турецкие БПЛА

Ирак выразил желание приобрести ударный Bayraktar TB2.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство «Джумхуриет».

Министр обороны Ирака Джума Инад сообщил, что они попросили Турцию представить условия продажи военных вертолетов Bayraktar TB2 ATS, T129 ATAK и противодронных систем. Он отметил, что это турецкое вооружение может иметь большое значение в борьбе с террористической организацией «Исламское государство».