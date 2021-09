Азербайджанцы разрушили мост Макун

Мост Макун села Мец Тагер Гадрутского района Арцаха, оказавшегося под контролем Азербайджана, был разрушен азербайджанцами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Международная организация по защите Кавказского наследия (Caucasus Heritage Watch).

Организация опубликовала спутниковое фото, показывающее, что мост был разрушен в период с 8 апреля по 7 июля.

Between April 8 and July 7, the Makun Bridge in Mets Tagher/Böyük Tağlar was destroyed in the course of river engineering and road construction. The small structure is difficult to see in satellite imagery due to tree cover, but CHW’s sources have confirmed its location. 1/3 pic.twitter.com/wvfz9MxK6n