Продвижение сотрудничества в нашей повестке должно быть на высокой ступени: премьер-министр Румынии

Премьер-министр Румынии Флорин Василе Кыцу направил Николаю Пашиняну поздравительное послание в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», в послании говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, рад принести Вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по поводу Вашего повторного назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Это позиция высокой ответственности, особенно в нынешнем региональном и международном контексте.

Пользуясь случаем, хочу выразить твердую убежденность, что отношения между Румынией и Республикой Армения, основанные на давней дружбе и взаимном доверии между нашими народами, в предстоящие годы будут развиваться дальше.

Развитие двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, должно стать приоритетом нашей повестки. Реализация Соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом, а также многочисленных программ и инструментов, предоставляемых ЕС, несомненно, откроет новые возможности сотрудничества.

Уважаемый премьер-министр, вновь подтверждая мои теплые пожелания успеха, приношу, Вам мои заверения в глубоком уважении».