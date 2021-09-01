У России с Арменией очень насыщенная двусторонняя повестка: Сергей Лавров

Армения - союзник России. У двух стран очень насыщенная двусторонняя повестка: взаимные визиты, реализация крупных проектов, развитие экономического сотрудничества.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече со студентами МГИМО заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Все это развивается очень и очень интенсивно и уверенно», - добавил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации также затронул проблему нагорно-карабахского конфликта.

«Есть договоренности, подписанные президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Эти договоренности уточняют предложения руководителей по разблокированию всей транспортной инфраструктуры и экономических связей. Эта работа не на один день, она продолжается. Этим лично занимаются руководители России, Армении и Азербайджана», - заключил Сергей Лавров.