Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 217,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 217 712 392, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 519 180 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 198 228 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 640 108.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 810 845, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 439 020.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 776 870 заболевших, умерли 580 413 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 581,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 974 человека, в Индии - 315, Бразилии - 2 709.