В турецкой провинции Кютахья произошло землетрясение
Во вторник в провинции Кютахья, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой в 5,0 балла.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Подземные толчки зарегистрированы в 14.04 по местному времени. Эпицентр отмечен ниже реки Алтунташ. Эпицентр находился на глубине 7,16 км.
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