Армения победила в общем командном зачете Международного конкурса «Воин мира»

В лицее «Монте Мелконян» состоялась церемония закрытия Международного конкурса «Воин мира», проходящего в рамках турнира «Международные армейские игры-2021».

Как передает корреспондент «Арменпресс», в общем командном зачете международного конкурса победила Армения, второе место заняла Россия, третье - Казахстан.

Победителем в индивидуальной категории стал старший лейтенант ВС Армении Айк Авакян.

В церемонии закрытия конкурса участие приняли министр обороны Аршак Карапетян, командир 3-го армейского корпуса Александр Цаканян, другие высокопоставленные военные лица, представители аккредитованных в Армении дипломатических служб, в частности, делегации стран-участниц ОДКБ.

Фото: Мхитара Хачатряна

Конкурс «Воин мира-2021» стартовал 22 августа. В соревнованиях приняли участие представители Вооруженных сил Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Греческой Республики и Государства Катар. Международный конкурс военного мастерства «Воин мира» проводится в рамках турнира «Армейские международные игры» по решению Совета министров обороны СНГ в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны РФ и Министерствами обороны стран СНГ. Четвертый год подряд конкурс «Воин мира» проводится в Республике Армения.