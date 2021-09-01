Известно, как будет называться Национальная авиакомпания Армении

Фонд государственных интересов Армении (АНИФ) и первый и самый крупный бюджетный оператор на Ближнем Востоке и в Северной Африке - компания «Эйр Арабия» сегодня объявили, что новая Национальная авиакомпания, эксплуатируемая совместным предприятием, будет называться «Fly Arna» (Флай Арна).

«Имя было выбрано Советом директоров совместного предприятия из более чем 500 предложений, поступивших от участников конкурса «Назовите авиакомпанию», объявленного в июле 2021 года.

После всестороннего обсуждения всех предложений в качестве названия авиакомпании было выбрано имя «Fly Arna». Аббревиатура «АрНА» происходит от названия «Армянские национальные авиалинии», объединяющего первые две буквы слова «Армянские» и первые буквы слов «национальные» и «авиалинии».

Целью конкурса было - дать гражданам Армении возможность принять участие в присвоении названия национальной авиакомпании страны, что отражало стремление ANIF и компании «Эйр Арабия» содействовать как можно более широкому вовлечению заинтересованных сторон», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное Фондом государственных интересов Армении. Более 800 участников конкурса в социальных сетях и на электронный адрес ANIF 500 прислали 500 предложений имен для новой авиакомпании.

«Несмотря на серьезные проблемы, связанные с пандемией, мы уверены, что для «Fly Arna» это будет возможностью представить новое конкурентоспособное предложение, ориентированное на рынок, которое принесет ощутимые выгоды и нашему штату, и нашим людям», - сказал генеральный директор ANIF Давид Папазян. Генеральный директор Air Arabia Адель Аль Али заявил по этому поводу: «Мы считаем, что новое название отражает чаяния народа Армении, является результатом национального участия, подчеркивая приверженность нашего совместного предприятия приоритету общественных интересов».

В сообщении говорится, что «Fly Arna» может стать началом новой эры для авиации Армении, создавая значимые ценности для экономики, продвигая туризм, гостиничный бизнес и связанные с ним секторы бизнеса. «Fly Arna» будет работать как бюджетная авиакомпания с базой в ереванском международном аэропорту Звартноц. В ближайшие недели компания подаст заявку на получение сертификата AOC.