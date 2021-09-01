Араик Арутюнян назначил нового министра труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах

1 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Мане Тандилян с должности министра труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Аппарата президента Республики Арцах, отметив, что другим указом главы государства на эту должность назначена Армине Петросян.