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Араик Арутюнян назначил нового министра труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах

Араик Арутюнян назначил нового министра труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах

1 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Мане Тандилян с должности министра труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Аппарата президента Республики Арцах, отметив, что другим указом главы государства на эту должность назначена Армине Петросян.


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