Азербайджанцы из национальной ненависти пытали жителя общины Мачкалашен: прокуратура Арцаха

В Полиции Республики Арцах по факту пыток азербайджанцев, совершенных по отношению к жителю села Мачкалашен, заблудившегося 26 июля и оказавшегося на контролируемой Азербайджаном территории, возбуждено уголовное дело

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Генпрокуратура Республики Арцах.

В сообщении отмечается, что в рамках судебно-процессуального расследования, проведенного Полицией Министерства внутренних дел Республики Арцах, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Было выявлено наличие многочисленных телесных повреждений в области спины, ушей, носа, правой руки, левого локтевого сустава, правого предплечья, правой половины грудной клетки, левой голени.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 7 части 2 статьи 118 Уголовного кодекса (пытки, совершенные по мотиву национальной ненависти).

26 июля житель общины Мачкалашен Мартунинского района Арцаха, 1989 г. р, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, при поиске пропавшей скотины, заблудившись, оказался на территории, подконтрольной Вооруженным силам Азербайджана. Был возвращен Арцахской стороне через несколько часов, при посредничестве российских миротворческих сил.