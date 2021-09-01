Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек

Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Andina со ссылкой на главу национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду.

Автобус, следовавший в столицу страны, упал рано утром во вторник в пропасть с высоты более 200 метров. Ранее сообщалось о кончине 29 человек и 20 пострадавших.

Как сообщается, спасателям удалось найти тела еще четырех человек - троих мужчин и девочки. "Автобус подняли и обнаружили еще четыре тела", - заявил Лосада.

Причины трагедии пока не установлены, возможно, водитель заснул или не справился с управлением, превысив скорость.

Как передает агентство, к настоящему моменту удалось установить личности 11 погибших.