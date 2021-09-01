Достижения в учебе - победы, служащие прогрессу нашей страны и народа: поздравление Гарегина II
Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян по случаю Дня знаний и образования направил поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в послании католикоса, в частности, говорится:
«От Первопрестольного Святого Эчмиадзина по случаю Дня знаний и литературы Мы приносим патриаршье благословение организаторам воспитательной работы, учителям, студентам и нашим детям.
Возлюбленные, новый учебный год приносит новые надежды и планы на будущее, веру в то, что знания и ценности, посеянные сегодня, завтра дадут хорошие результаты. Во имя этого видения вновь открываются двери наших учебных заведений.
Наши люди даже в самые трудные времена своей истории высоко ценили образование и обучение, которые больше всего используются в наш век научных достижений. Сегодня наша страна сталкивается с серьезными проблемами, наш народ живет в тревожные дни. В духе наших предков, знавших ценность образования, и в стремлении преодолеть трудности, должны быть приложены все усилия, чтобы наилучшим образом осуществить учебный процесс, чтобы каждый сын моей нации своими знаниями, патриотическим духом и стремлениями стал силой нашей Родины и созидания нашего безопасного будущего.
Мы обращаемся к Господу даровать Божью милость нашим любимым детям, которые сегодня пойдут в школу, Мы желаем им учиться с непоколебимым усердием. Знайте, что Ваши достижения в образовании - это победы, которые должны служить прогрессу Вашей личной жизни, Ваших семей, нашей страны и людей. Завр Библии: «Не оставляй мудрость, она защитит тебя, люби ее, она поддержит тебя» (Притча Д 6).
Мы обращаемся к Господу даровать Божью милость преподавателям и организаторам обучения, желаем всем плодотворного учебного года. Да благословит Господь Бог нашу Родину, жизнь нашего народа, благодарную миссию труженников образования во имя просвещения, во имя нашего народа».
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