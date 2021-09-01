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В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС

В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС

Аким (губернатор) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев принял решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района, где на военном складе произошли пожар и взрывы боеприпасов, повлекшие человеческие жертвы, документ опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего.

 


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