В Армении подтверждено 615 новых случаев заражения Covid-19

За последние сутки проведено 7 462 теста, в результате которых подтверждено 615 новых случаев заражения COVID-19. 267 заболевших вылечились, есть 13 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

«По состоянию на 11:00 1 сентября в Армении всего подтверждено 242 750 случаев заражения COVID-19, 227 293 из которых вылечились, есть 4 847 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 443 пациентов. Всего проведено 1 547 898 тестов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 157.