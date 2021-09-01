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Никол Пашинян направил президенту Узбекистана поздравительное послание

Никол Пашинян направил президенту Узбекистана поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня Независимости направил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство, от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Узбекистана с Днем Независимости!

Уверен, что Ваш огромный опыт государственного деятеля и в дальнейшем послужит процветанию Узбекистана.

Уверен, что взаимоотношения между Арменией и Узбекистаном и впредь будут развиваться по пути укрепления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Уважаемый Шавкат Миромонович, пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Узбекистана - мира и благополучия».


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