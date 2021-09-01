Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

"Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления в Панджшере – ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира", - сказал дипломат.

Агбар выразил мнение, что цель талибов — "поставить на колени весь Афганистан" и "уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда". При этом он отметил, что "Талибан"* не готов к переговорам с противоборствующей стороной.

Боевики в августе захватили почти всю территорию Афганистана. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана, сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.

При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.