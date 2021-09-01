Поджоги, спровоцированные азербайджанскими военнослужащими в Гегаркунике, уничтожают сенаж: ЗПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян предупреждает, что поджоги, спровоцированные азербайджанскими военнослужащими в Гегаркунике, уничтожают не только пастбища, но и заготовленный на зиму сенаж.

Сообщения Защитника прав человека свидетельствуют, что после тушения огня азербайджанские военнослужащие вновь, осознанно поджигают другие территории.

«Поступают сигналы из сел Кут и Сотк Гегаркуникской области, что поджоги, устроенные азербайджанскими военнослужащими 29 августа в направлении этих сел, распространились дальше и уже доходят до сел. К ним нельзя приближаться, так как они находятся под азербайджанским прицелом, при приближении, азербайджанцы открывают стрельбу. Пожарные тушат огонь, им помогают местные жители. Но использование соответствующего оборудования во всех местах невозможно, поскольку огонь распространяется и на труднодоступных возвышенностях, и из-за погодных условий он распространяется все дальше. В течение прошедшего дня был потушен лишь огонь в направлении Сотка.

В результате таких действий азербайджанских военнослужащих уничтожаются пастбища и запасы сенажа жителей, люди лишаются источника жизни, что в свою очередь будет способствовать увеличению их социальных проблем.

Учитывая, что азербайджанские Вооруженные силы вторглись и расположились на суверенной территории Армении, в непосредственной близости от сел, эти пожары представляют реальную угрозу жизни гражданского населения этих сел и всей их собственности.

Факты и проверки действий азербайджанских Вооруженных сил со стороны Офиса Омбудсмена Армении свидетельствуют о том, что они становятся все более опасными для гражданских жителей, имеют прямое намерение причинить вред людям, стали целевыми, а нарушения прав носят массовый характер», - написал Арман Татоян на своей странице в Facebook.