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Рейтинговое агентство «Moody’s» не изменило суверенный рейтинг Армении со стабильной перспективой

Рейтинговое агентство «Moody’s» не изменило суверенный рейтинг Армении со стабильной перспективой

Рейтинговое агентство «Moody’s» 31 августа  2021 года в рамках присвоения очередного суверенного рейтинга текущий рейтинг Армении со стабильной перспективой «Ba3»  оставило неизменным.

«В публикации подчеркнуто, что экономические основы страны, в том числе экономическая мощь, институты страны и мощность управления, налогово-бюджетная и финансовая мощь, в том числе профиль долга, существенно не изменились, однако страна постепенно становится более восприимчивой к случайным рискам», - как передает «Арменпресс», это говорится в сообщении Министерства финансов Армении.

Это первый пересмотр рейтинга агентства «Moody’s» после пандемии COVID-19 и окончания Арцахской войны. Согласно публикации, кредитный профиль Армении основан на сильном потенциале роста ВВП, который сопровождается более разнообразными экономическими факторами, стабильным экономическим и финансовым управлением, что повышает экономическую гибкость и устойчивость страны.


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