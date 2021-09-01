Мы провозгласили стратегическую цель - образование сделать образом жизни нации: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня знаний направил поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании премьер-министра, в частности, говорится:

«Дорогие ученики, студенты, уважаемые педагоги и родители, поздравляю всех нас с Днем знаний и образования.

В стратегии трансформации Армении до 2050 года мы провозгласили стратегическую цель - образование сделать образом жизни нации. Так как образование - единственный инструмент, с помощью которого человек определяет задачи и находит их решения.

Это утверждение верно как для личности, так и для общества, государства, являющегося сообществом людей. И, следовательно, наша сегодняшняя повестка в сфере знаний, умений, навыков, образования и науки и качества реализации этой повестки предопределяет наше умение определять и решать наши проблемы.

Я рассматриваю и роль среднего профессионального образования, которое с начальным образованием, общим образованием, высшим и послевузовским образованием образует целостную систему государственного и экономического развития.

Сегодня в Армении существует серьезная проблема безработицы и бедности, но с другой стороны, не хватает специалистов. На нашем рынке труда существует большой спрос на квалифицированных инженеров, фермеров, финансистов, а также на поваров, сварщиков, токарных станков, который невозможно удовлетворить из-за нехватки специалистов.

Такие явления препятствуют благосостоянию людей и экономическому развитию, указывают на проблемы в системе образования.

И поэтому реформы сферы образования находятся в списке приоритетов правительства.

Мы уже приняли государственные стандарты дошкольного и общего образования, задействовали механизмы поощрения высококачественных педагогических кадров и последовательного повышения квалификации педагогических кадров, которые должны сопровождаться повышением зарплат, инициировали существенные изменения в сфере среднего профессионального и высшего образования, реформировали систему финансирования науки. Одной из наших важнейших задач является реформа систем педагогического и военного образования.

В течение ближайших 5 лет мы собираемся построить или отремонтировать около 500 детских садов и 300 школ, во всех 1400 школах республики создать современные естественнонаучные и инженерные лаборатории. Цель всего этого заключается в одном - качественное образование должно начинаться с детского сада и должно быть доступно всем детям, всех областей, всех населенных пунктов, которые должны иметь возможность продолжить свое образование в средних специальных или высших учебных заведениях. С точки зрения продолжительности образования проведение профессиональной переподготовки, процесс последовательного повышения квалификации считаю очень важным, поскольку, по представлению правительства, образование - это пожизненный процесс. В этом контексте я должен подчеркнуть важность перепрофилирования в соответствии с требованиями рынка труда.

Уважаемые ученики и студенты, в связи с эпидемией, в этом учебном году также необходимо строго соблюдать противоэпидемические правила, не допускать, чтобы школы и вузы становились очагами распространения инфекции, что позволит естественным путем осуществлять учебный процесс.

Еще раз приветствуя всех Вас по случаю этого важного дня, хочу пожелать нам воли и способности определять и решать наши задачи.

Поздравляю с 1 сентября!».