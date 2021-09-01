Будьте верны наследию прошлого, нашей идентичности и верьте в будущее: поздравление президента

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня знаний и образования направил поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые ученики, преподаватели, воспитатели, родители, поздравляю Вас с Днем знаний и образования, с началом нового учебного года.

Образование открывает путь в новую жизнь и в новый мир. Будьте смелыми и уверенными. Открывайте все двери своими знаниями, силой воли и велением сердца, усердием, помогая друг другу, доверяя друг другу, учась друг у друга. Верьте что своими знаниями, энергией, настойчивостью Вы сможете произвести позитивные изменения, принести пользу Родине, Народу, семье и, конечно, самому себе.

Уважаемые школьники и студенты! Этот учебный год начинается накануне 30-летия Независимости Армении. Вы будете строить будущее страны, как Ваши родители, бабушки и дедушки строили независимость Армении и Арцаха 30 лет назад, как наши предки боролись за свободу, независимость и будущее на протяжении всей нашей истории. XXI век - это век мысли и знаний, технологий и творчества. Мы можем и обязаны участвовать в развитии и в прогрессе мира. Талант, усердие, целеустремленность и ответственность наших людей могут привести к результатам. И при Вашей помощи! Сложнейших высот, которые часто кажутся недоступными, можно достичь, если эти качества дополнить патриотизмом, желанием сделать что-то ради своей Родины, ради общенациональных интересов.

Учитесь преодолевать трудности, не отчаиваясь воплощать в жизнь мечты, творить и творить, брать на себя ответственность за судьбу своей Родины!

Верьте в наследие прошлого, в нашу идентичность, верьте в завтрашний день!

Уважаемые учителя, преподаватели, воспитатели! Будущее формируется Вашей самоотверженной работой и Вашими усилиями, которые Вы прилагаете для обучения и воспитания поколений. Уверен, Вы все понимаете, что способность системы образования идти в ногу со временем определит место Армении в быстро развивающемся мире. Являясь важнейшей частью истинной элиты Армении, Вы выполняете особую миссию по построению будущего нашей страны. От Вас зависит, какой будет наша Родина через 10, 50, 100 лет. Верю в наш неизбежный успех. Для каждого из нас очень важно верить в это, участвовать в его приближении своими знаниями, способностями и возможностями.

Желаю всем нам мира, счастья и благополучия!».