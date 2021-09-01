1 сентября - День знаний: Во всех школах Армении начался новый учебный год

1 сентября, в День знаний, во всех школах Республики Армения начался новый 2021-2022 учебный год.

Как передает «Арменпресс», обучение будет проходить в существующем формате и в ежедневном режиме, однако во всех школах для предотвращения распространения инфекции COVID-19 должны соблюдаться противоэпидемические правила.

В школах сохраняется правило носить маски и дезинфицировать.

Были проведены работы и предприняты все шаги, чтобы школы были обеспечены индивидуальными защитными и дезинфицирующими средствами.

В Армении День знаний и образования для первоклассников прошел 31 августа. Такое решение было принято, чтобы перед школами не было больших скоплений родителей и учеников, и была бы возможность соблюдения правил, обусловленных эпидемией.