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Участники учений переброшены в запланированные места дислокации

Участники учений переброшены в запланированные места дислокации

В рамках трехмесячных сборов, которые стартовали в Республике Армения 25 августа, резервисты, пополнившие воинские части 2-го армейского корпуса, были переброшены в запланированные места дислокации с оружием и боеприпасами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, с ними встретился заместитель командира армейского корпуса, дал соответствующие указания и призвал строго соблюдать правила безопасности.


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