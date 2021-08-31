Президент Армении направил поздравительное послание новоизбранному президенту Эстонии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Эстонской Республики Алару Карису.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Убежден, что Ваша деятельность на посту президента страны еще больше укрепит партнерство между Арменией и Эстонией на благо наших стран и народов.

Армения придает большое значение постоянному укреплению дружеских отношений и конструктивного диалога с Эстонией. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям теплые армяно-эстонские отношения будут и дальше развиваться и укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах».