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Президент Армении направил поздравительное послание новоизбранному президенту Эстонии

Президент Армении направил поздравительное послание новоизбранному президенту Эстонии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Эстонской Республики Алару Карису.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Убежден, что Ваша деятельность на посту президента страны еще больше укрепит партнерство между Арменией и Эстонией на благо наших стран и народов.

Армения придает большое значение постоянному укреплению дружеских отношений и конструктивного диалога с Эстонией. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям теплые армяно-эстонские отношения будут и дальше развиваться и укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах».


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