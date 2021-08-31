Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Станислав Зась детально обсудили динамику изменений на региональном и международных уровнях, которые оказывают непосредственное влияние на жизненно важные интересы стран-членов ОДКБ.

В ходе встречи собеседники коснулись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Обоюдно была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и деэскалации.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения в период своего предстоящего председательства в ОДКБ предпримет активные усилия, направленные на развитие и укрепление потенциала организации. Станислав Зась заверил, что секретариат ОДКБ приложит все необходимые усилия для продвижения приоритетов председательства Армении в ОДКБ.