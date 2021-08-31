Путин активно работает, и вакцинация дала свой положительный эффект: Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет практики транслировать мнения врачей о здоровье или уровне антител к коронавирусу главы государства Владимира Путина.

«Информация о здоровье президента является не публичной. Вы сами видите президента ежедневно и мы вас можем заверить, что президент активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител», — как сообщает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин делает тесты тогда, когда это целесообразно с точки зрения врачей.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки от коронавируса у него держатся хорошо.

О том, что президент сделал первую дозу прививки от COVID-19, стало известно в конце марта. Вторую дозу вакцины Путин получил спустя три недели, 14 апреля. В июне Путин на «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».