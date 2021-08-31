Названа дата выхода Windows 11

Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте Microsoft.

"В этот день начнется развертывание бесплатного обновления до Windows 11 на отвечающих требованиям ПК с Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 будут станут доступны для покупки. Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите", — говорится в публикации.

Компания также выразила благодарность сообществу Windows Insider, участники которого участвовали в тестировании новой системы и сообщали о проблемах и ошибках. Обновление в первую очередь коснется новых устройств, а к середине 2022 года Windows 11 планируется установить на все гаджеты, отвечающие требованиям ОС.