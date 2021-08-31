Азиатские индексы - 31-08-21

ТОКИО, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.08% и составил 28089.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1960.70 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.45% и составил 3543.94 пункта, а HANG SENG вырос на 1.33% и составил 25878.99 пункта.