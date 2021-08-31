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Арарат Мирзоян пригласил Сергея Лаврова посетить Ереван

Арарат Мирзоян пригласил Сергея Лаврова посетить Ереван

Министром иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить Армению с визитом в любое удобное время. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава армянского внешнеполитического ведомства заявил во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой.

"В завершение хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за теплый прием и конструктивный диалог. Сергей Викторович, ждем вас в Ереване в любое удобное для вас время", - сказал Арарат Мирзоян, обращаясь к Сергею Лаврову.


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