Арарат Мирзоян пригласил Сергея Лаврова посетить Ереван

Министром иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить Армению с визитом в любое удобное время. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава армянского внешнеполитического ведомства заявил во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой.

"В завершение хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за теплый прием и конструктивный диалог. Сергей Викторович, ждем вас в Ереване в любое удобное для вас время", - сказал Арарат Мирзоян, обращаясь к Сергею Лаврову.