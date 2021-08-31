8-е заседание российско-армянского межрегионального форума планируется провести до конца года

Восьмое заседание российско-армянского межрегионального форума планируется провести до конца 2021 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Высказались в пользу укрепления нашего делового партнерства через активизацию связей между представителями бизнеса и между регионами России и Армении. В этом плане у нас есть эффективный инструмент - двусторонний межрегиональный форум, - сказал он. - Планируется его 8-е заседание, которое имеется в виду организовать, надеюсь, в этом году в зависимости от развития эпидемической ситуации".

Министр также отметил, что стороны ведут подготовку к проведению 7-го Российско-армянского молодежного форума.