Предстоящие на 1 сентября мероприятия
17:54, Август 31, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:10 Президент Армении направил поздравительное послание новоизбранному президенту Эстонии
- 20:01 9 сентября состоятся выборы главы Национального олимпийского комитета Армении
- 19:43 Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
- 19:20 ЕСПЧ вынес вердикты по искам Александра Арзуманяна и Сасуна Микаеляна
- 18:42 Путин активно работает, и вакцинация дала свой положительный эффект: Песков
- 18:33 Названа дата выхода Windows 11
- 18:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-08-21
- 18:28 Азиатские индексы - 31-08-21
- 18:23 Арарат Мирзоян пригласил Сергея Лаврова посетить Ереван
- 18:00 8-е заседание российско-армянского межрегионального форума планируется провести до конца года
- 17:54 Предстоящие на 1 сентября мероприятия
- 17:51 Глава Lufthansa ждет ухудшения ситуации с авиаперевозками зимой
- 17:41 Армения будет уважать выбор, который сделает о своем будущем сам афганский народ: Мирзоян
- 17:32 В рамках программы "Улучшение сейсмической безопасности школ" строится 14 образовательных учреждений
- 17:23 Сергей Лавров удовлетворен работой трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокировки
- 17:18 Призываем Азербайджан освободить военнопленных без дополнительных условий: Лавров
- 16:59 Долгосрочное урегулирование ситуации возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы: Лавров
- 16:53 ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан
- 16:38 Армения и Азербайджан не ведут никаких переговоров по мирному соглашению: Арарат Мирзоян
- 16:25 Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
- 16:02 Араик Арутюнян ознакомился с деятельностью Инспекционного органа здравоохранения и труда
- 16:00 ЕС полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан
- 15:53 В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 9-11 градусов
- 15:49 США, в связи с COVID-19, призвали своих граждан отменить визиты в Азербайджан
- 15:40 Азербайджан, вместе с Россией, Ираном и Казахстаном, примет участие в военно-морских учениях
11:03, 25.08.2021
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