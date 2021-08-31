Армения будет уважать выбор, который сделает о своем будущем сам афганский народ: Мирзоян

Армения следит за событиями в Афганистане. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заявил министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы конечно следим за событиями в Афганистане. Можно точно сказать, что мы привержены к миру в регионе, и мы будем приветствовать и, в принципе, уважать выбор, который сделает о своем будущем сам афганский народ. Что касается Армении, как члена ОДКБ, то мы хотели бы, как партнер по ОДКБ удостовериться, что по всему периметру зоны ответственности ОДКБ во всех регионах, в том числе и в регионе, где находится Афганистан, царили мир и спокойствие, так что мы тоже приложим усилия, чтобы уже в рамках сентябрьского саммита [глав государств-членов ОДКБ] была проработана единая позиция по этому поводу», - сказал Мирзоян.