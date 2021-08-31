В рамках реализуемой Фондом территориального развития при финансировании правительства Республики Армении и Азиатского банка развития программы "Улучшение сейсмической безопасности школ" на данный момент в процессе активного строительства находятся 14 образовательных учреждений. Подведены итоги объявленных тендеров на строительство 3 школ, по 5 школам ведутся проектные работы. В 2021 года уже началось строительство двух школ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Сурена Папикяна, инвестиции правительства Республики Армении и Азиатского банка развития на реализацию программы составляют 107 млн долларов США, на которые в Армении будет построено 46 школ: 14 - в Ереване, 32 - в областях. По этой же программе уже построено и сдано в эксплуатацию 7 школ, одна из которых (ереванская школа номер 51) - в текущем году.

Сотни учащихся уже получают образование в комфортных условиях. Новые школы адаптированы для инклюзивного образования, оснащены лифтами, имеют комфортабельные классы, спортзалы, актовые залы, оборудованные лаборатории. Важнейшим преимуществом школ является их сейсмостойкость, обеспечение безопасного обучения около 20 тысяч школьников.