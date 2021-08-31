Призываем Азербайджан освободить военнопленных без дополнительных условий: Лавров

Россия на разных уровнях посылает сигнал Азербайджану и призывает освободить военнопленных без дополнительных условий. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Лавров отметил, что в заявлении 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот момент. Сейчас Азербайджан удерживает значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там после того, как заявление вступило в силу и была достигнута договоренность о прекращении любых враждебных действий.

"Тем не менее, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом (Ильхамом) Алиевым, и на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий. Потому что это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает, и, конечно, это было бы важным гуманитарным шагом. Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций", - сказал Лавров.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что Армения давно уже выполнила свои обязательства по этому вопросу, по принципу "всех на всех" армянская сторона освободила, вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных.

"Мы считаем, что Азербайджан должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц не только для выполнения взятых на себя обязательств, но и для создания атмосферы взаимного доверия. В такой атмосфере можно будет перейти к дальнейшим обсуждениям и урегулированию всех вопросов", - подчеркнул Мирзоян.