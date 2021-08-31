Долгосрочное урегулирование ситуации возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы: Лавров

Долгосрочное урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

"Исходим из того, что все вопросы необходимо решать исключительно политико-дипломатическими методами, а долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента [РФ Путина] на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу", - сказал он.

По его словам, особое внимание министры уделили задачам укрепления мира, безопасности, стабильности в Закавказье, подробно рассмотрели ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

"Договорились не ослаблять внимание к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Еревана и Баку, включая окончательное решение вопроса об освобождении армянских пленных, передачу карт минных полей. И подтвердили востребованность дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщил Лавров.