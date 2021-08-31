Армения и Азербайджан не ведут никаких переговоров по мирному соглашению: Арарат Мирзоян

Если Армения и Азербайджан в какой-то момент начнут переговоры по мирному соглашению, то в повестке этих переговоров обязательно должен быть вопрос статуса Нагорного Карабаха на основе принципов, зафиксированных сопредседателями МГ ОБСЕ.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, как он прокомментирует заявления Азербайджана, что в соглашении о мире между Арменией и Азербайджаном должно быть признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

«На месте властей Азербайджана я сконцентрировался бы на выполнении уже достигнутых договоренностей, сделанных трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. На данный момент никаких переговоров по мирному соглашению не ведется», - сказал Арарат Мирзоян.