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Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября

Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября

Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.

"Ограничение на работу общественного транспорта будет продлено до 13 сентября. Учебный процесс в школах с 15 сентября до 4 октября будет возобновлен в дистанционном режиме. Аналогичная регуляция будет распространяться на высшие учебные и профессиональные училища. До 4 октября будет ограничена работа воспитательных учреждений", - заявил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

 


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