Араик Арутюнян ознакомился с деятельностью Инспекционного органа здравоохранения и труда

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил Инспекционный орган здравоохранения и труда.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече приняли участие начальник Бюро по координированию работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра Артур Асоян, руководящий состав и главы территориальных подразделений инспекционного органа.

Араик Арутюнян ознакомился с проводимыми в инспекционном органе с 2019 года реформами, также были обсуждены текущие работы и существующие проблемы.

Руководитель аппарата премьер-министра дал конкретные поручения по решению существующих проблем и продвижению намеченных реформ.