В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 9-11 градусов

На всей территории Армении с 3-4 сентября температура воздуха постепенно будет понижаться.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха понизится на 9-11 градусов.

В МЧС Армении сообщают, что 31 августа днем, 1-2 сентября и 5 сентября ожидается погода без осадков.

3-4 сентября в отдельных районах ожидаются дожди с грозами, в отдельных местах возможен и град.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 18-23 м/с.

В Ереване днем 31 августа, с 1 по 5 сентября осадков не ожидается.