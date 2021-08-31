США, в связи с COVID-19, призвали своих граждан отменить визиты в Азербайджан

Центр по контролю и профилактике заболеваний США в понедельник призвал американцев, отправляющихся в Азербайджан, из-за резкого роста случаев заболеваний COVID-19, отменить свои поездки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское информационное агентство «Туран».

По этой же причине центр рекомендовал ограничить поездки и в Швейцарию, Эстонию и в Северную Македонию.