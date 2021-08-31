Провокационные шаги Азербайджана являются прямым посягательством на суверенную территорию Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что сохранение напряженной ситуации в регионе обусловлено деструктивной политикой Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», Арарат Мирзоян это сказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Наша стратегия - мир и стабильность в регионе, мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако ситуация в регионе достаточно напряженная, что во многом обусловлено деструктивной политикой Азербайджана», - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября. «Более того, в нарушение международного права Азербайджан предпринимает публичные провокационные шаги, которые являются прямым посягательством на суверенную территорию Армении, с ними мы сталкиваемся с 12 мая этого года», - сказал Арарат Мирзоян, добавив, что все эти действия сопровождаются агрессивными заявлениями со стороны властей Азербайджана.

Он также добавил, что официальный Баку, постоянно генерируя новые ложные повестки дня, отказывается выполнять взятые на себя обязательства, в частности, не возвращает всех военнопленных и заложников.