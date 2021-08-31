Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября

Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате - в частности, "дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Что касается государственных и частных детских садов, то они не возобновят работу до 4 октября.

Что будет с 4 октября и какими критериями будут руководствоваться власти – это разъяснил министр образования и науки Михаил Чхенкели.

"Мы решили, что у нас будет дифференцированный подход. Это означает следующее: в тех городах или селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате", - отметил Чхенкели.

При этом, как отметил министр, в тех городах и районах, где после 4 октября показатель инфицирования будет ниже 4%, родителям предложат вариант выбора.

"Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.