Повестка армяно-российского сотрудничества насыщена: состоялась встреча А. Мирзояна с С. Лавровым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Москве встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи Сергей Лавров коснулся также проблемы Нагорного Карабаха, подчеркнув, что в карабахском урегулировании есть целый комплекс вопросов, которые напрямую обсуждаются президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.

«Есть вопросы, которые наши военные и пограничники ежедневно решают в сотрудничестве с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Есть трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций на уровне вице-премьеров», - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России также отметил, что повестка армяно-российского сотрудничества весьма насыщена: экономика, инвестиции, сфера безопасности, а также гуманитарная, образовательная и научная сферы. «Мы хотим, чтобы это сотрудничество и дальше развивалось во благо наших граждан, нашего сотрудничества», - отметил Лавров.

Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением на пост министра иностранных дел Республики Армения и поблагодарил за его первый визит в Москву.