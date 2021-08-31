Второй этап переговоров Турция-Египет пройдет в Анкаре

Второй этап политических обсуждений на уровне заместителей глав МИД Турции и Египта пройдет в Анкаре.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Обсуждения состоятся 7-8 сентября этого года в Министерстве иностранных дел Турции.

Стороны обсудят шаги по нормализации отношений в двустороннем и региональном форматах.

«Дальнейшие шаги будут предприняты после анализа результатов второго этапа обсуждений»,-говорится в заявлении.

Первый этап обсуждений в формате Турция-Египет состоялся в начале мая этого года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 15 апреля заявил, что достигнута договоренность о возобновлении дипломатических контактов с Египтом.