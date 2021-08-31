Второй этап переговоров Турция-Египет пройдет в Анкаре
15:09, 31 Август, 2021
Второй этап политических обсуждений на уровне заместителей глав МИД Турции и Египта пройдет в Анкаре.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Обсуждения состоятся 7-8 сентября этого года в Министерстве иностранных дел Турции.
Стороны обсудят шаги по нормализации отношений в двустороннем и региональном форматах.
«Дальнейшие шаги будут предприняты после анализа результатов второго этапа обсуждений»,-говорится в заявлении.
Первый этап обсуждений в формате Турция-Египет состоялся в начале мая этого года.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 15 апреля заявил, что достигнута договоренность о возобновлении дипломатических контактов с Египтом.
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