В рамках спецпредложения «uDays» в Ucom 2 дня будут действовать скидки на все смартфоны и аксессуары

Всегоо два дня - 31 августа и 1 сентября, в рамках специального предложения «uDays» в центрах продаж и обслуживания абонентов Ucom, а также в онлайн-магазине Ucom, каждый желающий при покупке всего ассортимента смартфонов сможет получить скидку до 20% и 15% - для аксессуаров.

В течение этих двух дней, к примеру, смартфон Oneplus Nord N100 4 ГБ/64 ГБ будет стоить 74 950 драмов вместо прежних 90 000 драмов, смартфон Xiaomi Redmi Note 9 3ГБ/64ГБ – 82 550 драмов вместо прежних 102 900 драмов, смартфон Xiaomi Redmi 9T 4ГБ/128ГБ – 94 900 драмов вместо прежних 103 900 драмов, беспроводные наушники JBL T120 TWS – 21 600 драмов вместо прежних 24 900 драмов и так далее.

«В преддверии нового учебного года многие спешат обновить свои гаджеты, чтобы работать с устройствами, которые действуют быстрее. В рамках «uDays» Ucom предлагает такие скидки, чтобы предпочитаемый гаджет можно было бы купить по самой доступной на рынке цене»,- отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим также, что специальные скидки будут действовать и при покупке в кредит. При оформлении кредита на 36 месяцев покупателям будет предоставлена льгота в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% платы за обслуживание в течение первых 12 месяцев.