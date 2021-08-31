В составе всемирной сети «Ай Дата» свою деятельность начнет и арцахский Офис «Ай Дата»

Учитывая гуманитарные, психологические и моральные вызовы, создавшиеся в Арцахе после 44-дневной войны, по решению Бюро АРФД, свою деятельность в составе всемирной сети «Ай Дата» начнет арцахский Офис АРФД «Ай Дата».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный офис «Ай Дата» Бюро АРФД.

«Основание в Арцахе офиса «Ай Дата» является четким политическим посланием, что защита прав народа Арцаха, международное признание Республики Арцах, устранение последствий войны и восстановление Арцаха продолжают оставаться ключевыми задачами и политическими приоритетами деятельности всемирной сети «Ай Дата» АРФД», - говорится в сообщении офиса.

По случаю основания Офиса «Ай Дата» АРФД в Арцахе и Дня Республики Арцах, 2 сентября Центральный офис «Ай Дата» АРФД планирует провести в Степанакерте официальный прием, на котором будут представлены политические приоритеты всемирной сети «Ай Дата» АРФД и основные направления деятельности созданного офиса.

Сообщается, что в ходе официального приема, в числе прочего, планируется и показ посланий высокопоставленных иностранных политиков, являющихся членами международной сети друзей Арцаха, основанной ими в 2019 году.