США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование, оно не может быть использовано снова, заявил в понедельник глава Центрального командования США Кеннет Маккензи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы предпочли, чтобы системы (обеспечения противоракетной безопасности аэропорта) работали до последней минуты, это сложные системы, разбор которых занимает много времени и технически сложен, поэтому мы вывели из строя, чтобы они никогда больше не были использованы, мы посчитали более важным вывести наших военных, нежели системы", - сказал военный на брифинге по видеосвязи.

Он также сообщил, что из строя намеренно были выведены 26 военных автомобилей и 73 самолета. "Они никогда не полетят снова", - сказал генерал.

В начале августа на фоне объявленного США вывода войск из Афганистана движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планировали к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещали продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.

В пятницу 30 августа Пентагон заявил о том, что все американские военные покинули Афганистан.