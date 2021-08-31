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Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией

Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией

Правительство Польши выдало распоряжение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Ситуация на границе напряженная", - сказал он. "Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне - в части Подляского и Люблинского воеводств", - информировал он.

Решение кабмина должен утвердить президент Польши.


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