Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией
14:43, 31 Август, 2021
Правительство Польши выдало распоряжение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Ситуация на границе напряженная", - сказал он. "Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне - в части Подляского и Люблинского воеводств", - информировал он.
Решение кабмина должен утвердить президент Польши.
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